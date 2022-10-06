Госдума: создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику — «Газета.Ru»] максимальный урон», — сказал депутат.