Госдума: создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев. Live» заявил, что подготовка и создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев.
Гурулев пояснил, что за это время необходимо удержать существующую линию обороны.
«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику — «Газета.Ru»] максимальный урон», — сказал депутат.
Он также добавил, что российская армия должна перехватить инициативу и ракетными и другими ударами вывести из строя украинские логистические и промышленные объекты.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены российскими войсками от линии обороны на всех направлениях. Об этом говорится в сводке ведомства.