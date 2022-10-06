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15 минут назад

В Госдуме заявили, что создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев

Газета.Ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире «Соловьев. Live» заявил, что подготовка и создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев.

Госдума: создание новых частей из мобилизованных займет не менее 2 месяцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гурулев пояснил, что за это время необходимо удержать существующую линию обороны.

«Нам вначале надо подготовить тот мобилизационный ресурс, который есть. Надо создать новые соединения и части, скорее всего – объединения. На это уйдет время. С учетом формирования и перемещения пройдет не менее двух месяцев, и к этому надо быть готовыми. А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику — «Газета.Ru»] максимальный урон», — сказал депутат.

Он также добавил, что российская армия должна перехватить инициативу и ракетными и другими ударами вывести из строя украинские логистические и промышленные объекты.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были отброшены российскими войсками от линии обороны на всех направлениях. Об этом говорится в сводке ведомства.

Армия,Минобороны России,Госдума,
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