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34 минуты назад

МО Финляндии засекретило данные о девятом пакете военной помощи Украине

Газета.Ru

Финляндия решила передать Украине девятый пакет военной помощи, засекретив детали. Об этом сообщается на сайте Министерство обороны страны.

МО Финляндии засекретило данные о девятом пакете военной помощи Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Финляндия передает Украине больше оборонного оборудования. Президент принял решение об этом сегодня по предложению правительства. Это уже девятая поставка военного оборудования из Финляндии на Украину», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что с целью обеспечения безопасной доставки помощи дополнительных сведений о содержании, способе доставке или сроках этого пакета предоставлено не будет.

Ранее глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir рассказал о содержании будущего пятого декрета о поставках военной помощи Украине. По его словам, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Армия,Владимир Путин,
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