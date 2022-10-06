МО Финляндии засекретило данные о девятом пакете военной помощи Украине

Финляндия решила передать Украине девятый пакет военной помощи, засекретив детали. Об этом сообщается на сайте Министерство обороны страны.
«Финляндия передает Украине больше оборонного оборудования. Президент принял решение об этом сегодня по предложению правительства. Это уже девятая поставка военного оборудования из Финляндии на Украину», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что с целью обеспечения безопасной доставки помощи дополнительных сведений о содержании, способе доставке или сроках этого пакета предоставлено не будет.
Ранее глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir рассказал о содержании будущего пятого декрета о поставках военной помощи Украине. По его словам, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.