МО Финляндии засекретило данные о девятом пакете военной помощи Украине

Финляндия решила передать Украине девятый пакет военной помощи, засекретив детали. Об этом сообщается на сайте Министерство обороны страны.

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«Финляндия передает Украине больше оборонного оборудования. Президент принял решение об этом сегодня по предложению правительства. Это уже девятая поставка военного оборудования из Финляндии на Украину», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что с целью обеспечения безопасной доставки помощи дополнительных сведений о содержании, способе доставке или сроках этого пакета предоставлено не будет.

Ранее глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir рассказал о содержании будущего пятого декрета о поставках военной помощи Украине. По его словам, участники заседания выступили за параметры нового декрета единогласно.