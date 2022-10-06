Министерство обороны России сообщает, российские войска предотвратили попытку Вооруженных сил Украины возобновить наступление в Купянском направлении — в районах Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Об этом говорится в распространенном сообщении российского ведомства.

«Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты», — говорится в пресс-релизе. В результате были уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей подразделений армии Украины.

Кроме того, как утверждает МО РФ, в районе населенного пункта Петровское Харьковской области российские силы ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы, в том числе 25 военных и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

4 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении иностранных наемников на купянском направлении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.