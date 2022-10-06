Чехия изъявила желание приобрести у США истребители F-35

Минобороны Чехии передало США письмо-запрос о предложении по возможности поставки истребителей F-35 Lightning II, пояснив, что этот документ не является обязывающим требованием, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

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Отмечается, что таким образом правительство Чехии «лишь указывает на заинтересованность приступить к переговорам с американской стороной о закупке самолетов».

Планируется, что представители Минобороны Чехии обсудят вопросы приобретения и эксплуатации самолетов в ходе визита в США в середине октября 2022 года.

Сообщается, что желание Чехии приобрести американские F-35 основано на проведенном специалистами ВС Чехии анализе, который показал, что «в конфликте будущего» смогут «выжить» только самолеты «пятого поколения». По оценкам чешских экспертов, F-35 будет высококонкурентным самолетом даже в 2040 году, а поколение истребителей 4+ к тому времени устареет.

Сейчас на вооружении ВВС Чехии состоят 14 шведских истребителей JAS-39 Gripen, срок действия контракта на их аренду истекает в 2027 году.

Ранее в США «поделили» истребители между Украиной и Тайванем.

По данным американского военного портала 19FоrtyFive, F-35, способный выступать в качестве «сборщика данных» и запускать ракеты с дальних дистанций, пригодился бы Украине, а Тайваню — F-22 Raptor, который более эффективен в воздушных боях.

До этого генерал-майор ВВС США Дуглас Рааберг заявил, что военно-воздушные и военно-космические силы страны используют одно из самых старых оборудований в истории и испытывают дефицит финансирования.