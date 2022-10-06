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41 минуту назад

В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление

Lenta.ru

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Его слова передает РИА Новости.

«Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника», — сообщил он.

Казачий Полк начал наступление на Красный Лиман

Пушилин подчеркнул, что ситуация, несмотря на сложность, продолжает стабилизироваться.

Ранее врио главы ДНР отметил попытки украинских военных «прощупать оборону». По его словам, оборонительная линия укрепляется всеми доступными способами.

Армия,Видео,Денис Пушилин,
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