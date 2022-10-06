Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Краснолиманское направление остается самым сложным. Его слова передает РИА Новости.
«Краснолиманское направление остается по-прежнему самым сложным. В районе Кременной выстраивается линия обороны, там задействованы дополнительные ресурсы, в том числе и дополнительная техника», — сообщил он.
Пушилин подчеркнул, что ситуация, несмотря на сложность, продолжает стабилизироваться.
Ранее врио главы ДНР отметил попытки украинских военных «прощупать оборону». По его словам, оборонительная линия укрепляется всеми доступными способами.