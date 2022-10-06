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30 минут назад

Подлодка "Уфа" погрузилась на испытаниях почти на 200 м

Газета.Ru

Корабли Балтийского флота обеспечили погружение на глубину до 190 м в рамках государственных испытаний подлодки «Уфа», сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Подлодка "Уфа" погрузилась на испытаниях почти на 200 м
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время погружения экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу ее систем и механизмов, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

«Уфа» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», предназначенная для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций.

Ранее подводные лодки «Уфа» и «Кронштадт» проходили испытания на глубине 100 м.

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