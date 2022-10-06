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22 минуты назад

WP: с приближением зимы ситуация на Украине может зайти в тупик

Газета.Ru

Приближение зимнего времени может завести ситуацию на Украине в тупик, парализовав действия ВСУ, пишет The Washington Post.

В США заявили, что с приближением зимы ситуация на Украине может зайти в тупик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов материала, из-за погоды армии понадобятся продукты питания, в связи с чем случится перегрузка украинских линий снабжения.

«Дождь и снег занесут поле боя грязью, делая тяжелую военную технику и оборудование функционально неподвижными. Это вызывает особую озабоченность на юге, где продолжаются ожесточенные бои, а земля в последние годы не замерзала», — цитирует обозревателей Общественная служба новостей.

Журналисты добавили, что через пару недель для войск жизнь усложнится. Поэтому конфликт перетечет в битву за моральный дух, резюмировало издание.

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