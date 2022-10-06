В США заявили, что с приближением зимы ситуация на Украине может зайти в тупик

«Дождь и снег занесут поле боя грязью, делая тяжелую военную технику и оборудование функционально неподвижными. Это вызывает особую озабоченность на юге, где продолжаются ожесточенные бои, а земля в последние годы не замерзала», — цитирует обозревателей Общественная служба новостей.