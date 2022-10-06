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44 минуты назад

ВМФ России получит новейшие морские огнетушители

Газета.Ru

Огнетушители нового поколения серии «Океан» прошли государственные испытания и поступят в ВМФ России в начале 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

ВМФ России получит новейшие морские огнетушители
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В военном ведомстве сообщили, что в число новых огнетушителей вошли воздушно-пенный передвижный ОВП-50(б)-АВ «Океан-5» и углекислотный ОУ-5-BCE «Океан-7». Они предназначены для тушения пожаров на начальной стадии их развития на кораблях и судах и отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах. Также ВМФ России получит гипербарический огнетушитель ОВП-5ПД-AB и «Океан-9», предназначенный для тушения пожаров в барокамерах.

Ранее экипаж корабля управления «Маршал Крылов» Тихоокеанского флота провел тренировку по борьбе за живучесть на современном учебно-тренировочном комплексе «Каспий».

На тренажерах моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.

Армия,Минобороны России,
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