ВМФ России получит новейшие морские огнетушители

Огнетушители нового поколения серии «Океан» прошли государственные испытания и поступят в ВМФ России в начале 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России .

В военном ведомстве сообщили, что в число новых огнетушителей вошли воздушно-пенный передвижный ОВП-50(б)-АВ «Океан-5» и углекислотный ОУ-5-BCE «Океан-7». Они предназначены для тушения пожаров на начальной стадии их развития на кораблях и судах и отработки навыков пожаротушения на тренировочных комплексах. Также ВМФ России получит гипербарический огнетушитель ОВП-5ПД-AB и «Океан-9», предназначенный для тушения пожаров в барокамерах.