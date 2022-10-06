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1 час назад

Стремоусов: ВСУ стянули на херсонское направление огромное количество техники НАТО

ТАССиещё 5

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на херсонском направлении очень большое количество техники из стран НАТО, но натиск удается сдерживать, сообщил ТАСС замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: ВСУ стянули на херсонское направление огромное количество техники НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть", - сказал Стремоусов.

Замглавы администрации области также отметил, что ежедневно на херсонском направлении гибнут более 300 украинских военных.

"У них каждый день по 300 человек убивают. Каждый день. Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери".

Армия,Кирилл Стремоусов,НАТО,
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