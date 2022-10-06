Рогов предложил разместить в Бердянске военно-морскую базу России

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил развернуть военно-морскую базу Российской Федерации в Бердянске. Таким мнением он поделился в беседе с РИА «Новости».

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«Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске», — считает Рогов.

Он подчеркнул, что Азовское море вернуло себе свой исторический статус, снова став внутренним морем РФ.

По словам Рогова, власти Запорожской области хотят передать всю военную инфраструктуру, которая осталась в регионе еще с советских времен, в распоряжение Министерства обороны РФ. В частности, отметил он, речь идет о военном аэродроме под Мелитополем, военных полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.