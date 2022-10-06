В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
18 минут назад

Рогов предложил разместить в Бердянске военно-морскую базу России

Газета.Ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил развернуть военно-морскую базу Российской Федерации в Бердянске. Таким мнением он поделился в беседе с РИА «Новости».

Рогов предложил разместить в Бердянске военно-морскую базу России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске», — считает Рогов.

Он подчеркнул, что Азовское море вернуло себе свой исторический статус, снова став внутренним морем РФ.

По словам Рогова, власти Запорожской области хотят передать всю военную инфраструктуру, которая осталась в регионе еще с советских времен, в распоряжение Министерства обороны РФ. В частности, отметил он, речь идет о военном аэродроме под Мелитополем, военных полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.

Ранее Владимир Рогов заявил, что все решения за Вооруженными силами Украины о том, какие действия необходимо выполнить в Запорожской области, принимаются представителями Великобритании и других государств, входящих в НАТО. Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинские военнослужащие относятся к жителям Запорожья как к «пушечному мясу».

Армия,Владимир Рогов,Минобороны России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители