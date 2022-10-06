Президент РФ Владимир Путин 6 октября внес изменения в указ о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
21 сентября Путин объявил в стране частичную мобилизацию.
Он заявил, что мобилизовать могут только состоящих в запасе граждан (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет востребованные военно-учетные специальности.
Позже было объявлено, что отсрочка от мобилизации полагается студентам очной и очно-заочной форм обучения, получающим высшее и среднее профессиональное образование впервые. Сначала речь шла о студентах государственных вузов и колледжей, позже к ним добавили частичные заведения с государственной аккредитацией.
Путин уточнил, что отсрочка распространяется и на аспирантов. Об отсрочках для студентов идет речь в обновленном указе президента.
В указе уточняется, что отсрочку также дают учащимся по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, учащимся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, студентам высших и средних профессиональных учебных заведений, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, будущим служителям и религиозному персоналу религиозных организаций.
Также отсрочку получают имеющие бронь (некоторые сотрудники IT-компаний, оборонного сектора и другие), люди, временно негодные к службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев), занятые уходом за близкими родственниками, родители четырех и более детей.