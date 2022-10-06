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16 минут назад

Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов

Lenta.ru

В Белоруссии проходят мобилизационные сборы. Государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович объяснил проведение этого мероприятия, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что военнообязанных запаса призывают на 25-30 суток «для восстановления навыков».

«Комплекс мобилизационных мероприятий начался не сегодня и не вчера, а проводится на протяжении существования Вооруженных Сил суверенной Беларуси», — заявили в Совбезе.

21 сентября в хоте телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. Он пояснил, что призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность.

Армия,Владимир Путин,
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