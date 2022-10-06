Совбез Белоруссии объяснил проведение мобилизационных сборов

«Комплекс мобилизационных мероприятий начался не сегодня и не вчера, а проводится на протяжении существования Вооруженных Сил суверенной Беларуси», — заявили в Совбезе.

21 сентября в хоте телеобращения к гражданам президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. Он пояснил, что призыву подлежат россияне, состоящие в запасе, уже проходившие службу в армии, а также имеющие подходящую военно-учетную специальность.