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1 час назад

Рогов рассказал о контроле запорожского фронта Британией

Lenta.ru

Все действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте Запорожской области контролируются гражданами Великобритании, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, передает ТАСС. По его словам, без британцев Украина не принимает никаких военных решений на этом направлении.

Рогов: "Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами"
Фото: Zuma\TACCZuma\TACC

«Запорожская линия боевого соприкосновения курируется британцами. Ни одного действия военного характера, тем более ключевого, не происходит без одобрения британцев или без их команды. Ниже по статусу идут, как ни странно, американцы, затем канадцы, поляки, выходцы с Западной Украины, в том числе из Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, и потом запорожцы», — высказался Рогов.

Армия,Владимир Рогов,
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