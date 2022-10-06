В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
17 минут назад

Американцы взбунтовались против помощи США Украине

Елена Прошина

Американский консервативный портал Breitbart опубликовал новые данные по государственному долгу США. Читатели портала подвергли стратегию Вашингтона жесткой критике, в том числе военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Американцы взбунтовались против помощи США Украине
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

Ранее сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Больше всего задолжали частные лица — на их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Еще почти семь триллионов долларов — долги перед другими государствами.

В Совбезе заявили о войне НАТО против России

Breitbart отметил, что Комитет по ответственному федеральному бюджету опубликовал отчет, согласно которому дефицит бюджета за время президентства Джо Байдена возрос почти на пять триллионов долларов.

Читатели бурно отреагировали на эту публикацию.

Пользователь DieselPower призвал администрацию США перестать тратить огромные суммы на «климатическую справедливость», назвав подобные расходы «ерундой. Он также указал, что глупо отправлять миллиарды Украине, в то время как ветераны в США живут в нищете.

Читатель Oldefarte считает, что долг США растет из-за расходов на социальное обеспечение, которое необходимо отменить. Он подчеркнул, что всех граждан, получающих пособия и социальные выплаты, нужно заставить найти работу и оплачивать свои нужды самостоятельно.

Пользователь southernmom1 отметил, что с момента вступления Байдена на пост президента границу США пересекли пять миллионов нелегальных мигрантов.

«Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики», — прокомментировал southernmom1.

Армия,В мире,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители