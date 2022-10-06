Американцы взбунтовались против помощи США Украине

Американский консервативный портал Breitbart опубликовал новые данные по государственному долгу США. Читатели портала подвергли стратегию Вашингтона жесткой критике, в том числе военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующую публикацию.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Ранее сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил 31 триллион долларов. Больше всего задолжали частные лица — на их долю приходится свыше 24 триллионов долларов. Еще почти семь триллионов долларов — долги перед другими государствами.

Breitbart отметил, что Комитет по ответственному федеральному бюджету опубликовал отчет, согласно которому дефицит бюджета за время президентства Джо Байдена возрос почти на пять триллионов долларов.

Читатели бурно отреагировали на эту публикацию.

Пользователь DieselPower призвал администрацию США перестать тратить огромные суммы на «климатическую справедливость», назвав подобные расходы «ерундой. Он также указал, что глупо отправлять миллиарды Украине, в то время как ветераны в США живут в нищете.

Читатель Oldefarte считает, что долг США растет из-за расходов на социальное обеспечение, которое необходимо отменить. Он подчеркнул, что всех граждан, получающих пособия и социальные выплаты, нужно заставить найти работу и оплачивать свои нужды самостоятельно.

Пользователь southernmom1 отметил, что с момента вступления Байдена на пост президента границу США пересекли пять миллионов нелегальных мигрантов.