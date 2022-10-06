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38 минут назад

КНДР запустила вторую ракету в сторону Японского моря

Газета.Ruиещё 3

КНДР запустила вторую баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

КНДР запустила вторую ракету в сторону Японского моря
Фото: EPAEPA

Ракеты были запущены с интервалом в 15 минут. Телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР активизировала испытания баллистических ракет в конце сентября. Yonhap написало 5 октября, что военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.

Reuters сообщило, что США решили созвать открытое заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР.

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