КНДР запустила вторую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила вторую баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии .

Ракеты были запущены с интервалом в 15 минут. Телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. КНДР активизировала испытания баллистических ракет в конце сентября. Yonhap написало 5 октября, что военные Южной Кореи и США провели испытания четырех ракет класса "земля-земля" в ответ на состоявшийся ранее запуск со стороны КНДР.