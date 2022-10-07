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13 минут назад

Шадаев заявил, что военкоматы начали получать списки IТ-специалистов на отсрочку

ТАССиещё 2

Военкоматы в регионах РФ начали получать списки сотрудников IТ-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом написал в одном из отраслевых чатов в Telegram глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Военкоматы начали получать списки IТ-специалистов на отсрочку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Регионы подтверждают получение списков из Минобороны, думаю сейчас все наладится", - написал Шадаев.

Подлинность сообщения подтвердили в пресс-службе министерства.

Форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации на портале госуслуг заработала 27 сентября.

Министерством ранее был представлен документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В перечень входят IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры.

Армия,Украина,Максут Шадаев,
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