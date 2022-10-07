Военкоматы начали получать списки IТ-специалистов на отсрочку

Военкоматы в регионах РФ начали получать списки сотрудников IТ-компаний для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом написал в одном из отраслевых чатов в Telegram глава Минцифры РФ Максут Шадаев .

Форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации на портале госуслуг заработала 27 сентября.

Министерством ранее был представлен документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В перечень входят IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Минцифры.