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14 минут назад

Минцифры РФ расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации

Ura.Ru

Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Минцифры РФ расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников ИТ- и телеком-компаний», — приводятся слова Максута Шадаева в telegram-канале Минцифры.

Кроме того, он отметил, что ведомство предлагает распространить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. В Минцифры уточнили, что к мобилизации не призовут сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах. 5 октября президент РФ Владимир Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации.

Армия,Украина,Максут Шадаев,Владимир Путин,
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