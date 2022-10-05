Минцифры РФ расширит список специальностей для отсрочки от мобилизации

Минцифры России расширит список специальностей для отсрочки от частичной мобилизации сотрудников IT и телекомпаний 6—7 октября. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев .

Кроме того, он отметил, что ведомство предлагает распространить отсрочку от мобилизации на учителей информационно-коммуникационных технологий в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

Частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Ранее Минцифры опубликовало список IT-специалистов, которых не призовут в армию. Всего в перечень ведомства вошло 195 специальностей. Шадаев также сообщил, что для получения отсрочки сотрудники ИТ-компаний должны иметь высшее образование. В Минцифры уточнили, что к мобилизации не призовут сотрудников ИТ, участвующих в важных процессах. 5 октября президент РФ Владимир Путин расширил список получающих отсрочку от мобилизации.