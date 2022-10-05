Кадыров рассказал о наступательных действиях батальонов "Ахмат"

"Наступательные действия на территории ДНР и Херсонской области не прекращаются ни на минуту. <...> Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" под руководством своих командиров в буквальном смысле выдавливают из укрепленных позиций украинских националистов", - написал Кадыров в среду в своем Telegram-канале, добавив, что бойцы поздравили его с днем рождения на фоне непрекращающихся боевых действий.