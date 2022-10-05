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31 минуту назад

Кадыров: чеченские батальоны вытесняют националистов с позиций в ДНР и на Херсонщине

ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" вытесняют украинских националистов с укрепленных позиций в ДНР и Херсонской области.

Кадыров рассказал о наступательных действиях батальонов "Ахмат"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Наступательные действия на территории ДНР и Херсонской области не прекращаются ни на минуту. <...> Военнослужащие батальонов "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат" под руководством своих командиров в буквальном смысле выдавливают из укрепленных позиций украинских националистов", - написал Кадыров в среду в своем Telegram-канале, добавив, что бойцы поздравили его с днем рождения на фоне непрекращающихся боевых действий.

Кадыров поблагодарил военнослужащих и отметил, что для него нет большего подарка, чем победа над врагом.

Армия,Рамзан Кадыров,
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