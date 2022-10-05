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56 минут назад

The Independent: под Харьковом ликвидировали ирландского наемника Рори Мейсона

Газета.Ru

Гражданин Ирландии Рори Мейсон, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, был ликвидирован в Харьковской области, сообщает британское издание The Independent.

Под Харьковом ликвидировали ирландского наемника Рори Мейсона
Фото: Из личного архиваИз личного архива

По его данным, 23-летний ирландец воевал в "Интернациональном легионе". Он завербовался в ряды наемников в марте. Ирландские власти уже известили об этом родных Мейсона.

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Ранее американские СМИ сообщили о гибели на Украине 22-летнего гражданина США Вилли Джозефа Кансела, который воевал на стороне ВСУ. По словам его родных, он работал на частную военную компанию. Мать погибшего заявила, что он отправился воевать, потому что верил в то, за что борется Украина. В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ. В Минобороны сообщали, что на Украину приехали более 7,1 тыс. иностранных наемников из более чем 60 стран мира.

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