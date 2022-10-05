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3 часа назад

Россия запустит новую систему оповещения о ракетном нападении

Ferra.ru

В день космических войск России, который отмечается 4 октября, Министерство обороны рассказало о разработке новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении.

Россия запустит новую систему оповещения о ракетном нападении
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ведомстве отметили, что на данный момент в войсках ведётся работа по вводу в эксплуатацию новых образцов вооружений, военной и специальной техники. Также сообщается, что радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уже несут боевое дежурство.

«Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — сказано в сообщении Минобороны.

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