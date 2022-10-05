Россия запустит новую систему оповещения о ракетном нападении

В день космических войск России , который отмечается 4 октября, Министерство обороны рассказало о разработке новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении.

В ведомстве отметили, что на данный момент в войсках ведётся работа по вводу в эксплуатацию новых образцов вооружений, военной и специальной техники. Также сообщается, что радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уже несут боевое дежурство.