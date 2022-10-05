В Запорожье упразднили военно-гражданскую администрацию

«ВГА с сегодняшнего дня можно считать упраздненной, потому что у нас есть закон о вхождении в Российскую Федерацию », — заявил он.

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число субъектов федерации увеличивается с 85 до 89.