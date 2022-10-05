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3 часа назад

В Запорожье упразднили военно-гражданскую администрацию региона

Lenta.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора (врио) Запорожской области Евгений Балицкий объявил об упразднении военно-гражданской администрации (ВГА) региона. Об этом в среду, 5 октября, сообщает «Интерфакс».

В Запорожье упразднили военно-гражданскую администрацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВГА с сегодняшнего дня можно считать упраздненной, потому что у нас есть закон о вхождении в Российскую Федерацию», — заявил он.

Глава региона добавил, что в ближайшие дни появится устав Запорожской области, также «уже губернаторская структура администрации».

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. По этим документам, жители новых регионов со дня включения территорий в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а число субъектов федерации увеличивается с 85 до 89.

Армия,Евгений Балицкий,Владимир Путин,
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