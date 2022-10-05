Рогов предупредил о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС

Киев готовит провокацию с затоплением на Запорожской АЭС. Об этом ТАСС сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Он отметил, что Служба безопасности Украины уже три недели собирает информацию о возможностях ЗАЭС в случае неконтролируемого сброса воды на каскаде Кременчугской, Среднеднепровской и ДнепроГЭС, которые находятся непосредственно в Запорожье.

По мнению Рогова, все это говорит о том, что Киев готовит провокацию на станции, связанную с затоплением.