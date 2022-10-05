В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
32 минуты назад

Стало известно о прекращении действия полисов ОМС мобилизованных

Lenta.ru

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) у граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, прекращают действие. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Полисы ОМС мобилизованных граждан прекращают свое действие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что полис ОМС мобилизованного военнослужащего недействителен. По сведениям портала, с момента призыва за военнослужащего несет ответственность Военно-медицинская страховая компания (Военмедстрах).

Ранее стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян. По информации челябинского губернатора Алексея Текслера, туда попали попали антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также средства от насморка. Кроме того, мобилизованные смогут найти в аптечке перевязочный материал, антисептики, стерильные салфетки и повязки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.

Армия,Общество,Украина,Алексей Текслер,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители