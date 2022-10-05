Полисы ОМС мобилизованных граждан прекращают свое действие

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) у граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, прекращают действие. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Ранее стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян. По информации челябинского губернатора Алексея Текслера, туда попали попали антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты и препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также средства от насморка. Кроме того, мобилизованные смогут найти в аптечке перевязочный материал, антисептики, стерильные салфетки и повязки.