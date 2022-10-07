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1 час назад

Минобороны отчиталось об отражении атаки пяти батальонов ВСУ

Lenta.ruиещё 3

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку пяти батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом в пятницу, 7 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На николаево-криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Там уточнили, что попытки атаки ВСУ проводили в направлениях населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Российские войска отразили наступление украинских сил и отбросили их на исходные позиции.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об отсутствии активности ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, противник за последнее время не предпринимал активных боевых действий.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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