Минобороны отчиталось об отражении атаки пяти батальонов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России отразили атаку пяти батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом в пятницу, 7 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На николаево-криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что попытки атаки ВСУ проводили в направлениях населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Российские войска отразили наступление украинских сил и отбросили их на исходные позиции.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об отсутствии активности ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, противник за последнее время не предпринимал активных боевых действий.