В Нижегородской области на педагога составили протокол о дискредитации ВС РФ

На преподавателя английского языка в Нижегородской области составлен протокол за призывы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного ГУ МВД.

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Как сообщалось в телеграм-каналах, 25-летняя жительница региона посоветовала своим студентам сесть в тюрьму во избежание отправки в зону специальной военной операции на Украине в роли пушечного мяса.

"Сотрудниками полиции Воротынского района Нижегородской области установлена причастность местной жительницы 1997 года рождения к призывам, которая дискредитировали Вооруженные силы России", – отметил он.

Представитель ведомства добавил, что протокол об административном правонарушении составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, собранный материал направлен в Воротынский районный суд для рассмотрения.

Уточняется, что женщине может грозить наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".