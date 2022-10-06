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35 минут назад

В Минобороны Молдавии объяснили, с чем связано перемещение военной техники на границе с Румынией

Газета.Ruиещё 2

Перемещение военной техники вдоль молдавско-румынской границы связано с совместными учениями ВС Молдавии, Румынии и Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении международного сотрудничества минобороны Молдавии.

Молдавия назвала причину перемещения военной техники на границе с Румынией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Telegram-каналах и соцсетях были опубликованы фото- и видеокадры с перемещением армейской техники на юге Молдавии со стороны Румынии.

«10 октября стартуют совместные военные учения с участием наших военных и военных из Румынии и Великобритании. Военная техника прибывает из Румынии именно с этой целью. Маневры были включены в план мероприятий еще год назад», — сообщил источник.

На сайте минобороны Молдавии сообщается, что учения Joint Combined Exchange Training пройдут в учебных центрах национальной армии до 21 октября. Их цель — повышение уровня оперативной совместимости военных.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что страна, несмотря на закрепленный в ее конституции нейтралитет, будет модернизировать свою армию.

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