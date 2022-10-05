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6 минут назад

Мобилизованные в ВС РФ проходят подготовку в Херсонской области

ТАСС

Мобилизованные в Вооруженные силы (ВС) РФ проходят подготовку на полигонах Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Мобилизованных отправили в Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку на полигонах Херсонской области. Здесь они занимаются огневой подготовкой, метанием гранат и изучают новейшие образцы вооружения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Во вторник Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в войска в рамках мобилизации.

Армия,Украина,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,
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