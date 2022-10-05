Мобилизованных отправили в Херсонскую область

"Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, проходят подготовку на полигонах Херсонской области. Здесь они занимаются огневой подготовкой, метанием гранат и изучают новейшие образцы вооружения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. Во вторник Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в войска в рамках мобилизации.