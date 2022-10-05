Ситуация на Краснолиманском направлении стабилизировалась

«Краснолиманское направление самое сложное ... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин также указал на необходимость учета исправления допущенных ошибок, важность не пропустить противника, чтобы выиграть время и сосредоточиться на подготовке, на слаживании резервов, которые сейчас подходят и находятся в Донбассе.