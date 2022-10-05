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1 час назад

Пушилин заявил о стабилизации ситуации на линии фронта на Краснолиманском направлении

ТК «Звезда»

Ситуация на линия фронта на Краснолиманском направлении стабилизируется, линия обороны укрепляется, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ситуация на Краснолиманском направлении стабилизировалась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Краснолиманское направление самое сложное ... на данный момент, но мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется. Противник не оставляет попыток прощупывать оборону. Линия обороны укрепляется, укрепляется всеми доступными способами», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пушилин также указал на необходимость учета исправления допущенных ошибок, важность не пропустить противника, чтобы выиграть время и сосредоточиться на подготовке, на слаживании резервов, которые сейчас подходят и находятся в Донбассе.

Ранее врио главы ДНР заявил об отступлении украинских войск в Артемовске и пообещал вернуть под контроль оставленный ранее город Красный Лиман.

Армия,Денис Пушилин,
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