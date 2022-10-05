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14 минут назад

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры

Lenta.ruиещё 3

Россиянам, которых призвали в рамках частичной мобилизации, можно брать с собой экшн-камеры для фиксации факта уничтожения техники или живой силы противника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Мобилизованным россиянам разрешили брать с собой экшн-камеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, такую камеру можно брать с собой, но использовать только с разрешения командира», — говорится в сообщении. Полученные при помощи камеры записи нельзя будет публиковать и размещать в интернете, а также при помощи мобильной сети.

Ранее портал «Объясняем.рф» сообщил, что мобилизованным разрешено брать с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, теплоиды и мультитул. Также разрешается взять с собой кнопочный телефон.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Армия,Украина,Владимир Путин,
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