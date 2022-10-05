В Казани окажут поддержку детям мобилизованных

Мэрия Казани подготовила перечень мер поддержки для семей мобилизованных, в том числе бесплатное питание для детей в школе, освобождение от платы за посещение и за питание в детсадах, а также бесплатный проезд на общественном транспорте для детей до 18 лет. Об этом рассказал мэр города Ильсур Метшин на заседании штаба по поддержке семей мобилизованных.

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"Уже сегодня можно сказать, что исполком берет на себя исполнение нескольких мер поддержки, они касаются семей с детьми. Это бесплатное горячее двухразовое питание в школе, для дошкольников - бесплатное посещение детских садов, также бесплатный проезд для детей мобилизованных", - сказал мэр.

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Бесплатное двухразовое горячее питание в муниципальных школах для детей мобилизованных водится с 10 октября и будет действовать до конца 2022/2023 учебного года. Бесплатное посещение детских садов для дошкольников вводится с 1 ноября. Бесплатный проезд для детей до 18 лет вводится с 10 октября на всех видах городского общественного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро).

Также в перечень мер поддержки входит бесплатное посещение детьми музеев и театров. Благодаря поддержке Министерства культуры Республики Татарстан бесплатное посещение будет не только в муниципальных, но и в республиканских, государственных музеях и театрах. Плюс бесплатное посещение зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии. Ребенка сможет бесплатно сопровождать один взрослый.

Помимо этого, будет предусмотрено бесплатное посещение детьми мобилизованных до 18 лет муниципальных бассейнов, легкоатлетического манежа и тренажерных залов. Речь идет о самостоятельных посещениях, вне групповых тренировок.

Организована бесплатная психологическая помощь семьям мобилизованных. Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Доверие" запустил очные и дистанционные консультации. Планируется организовать фонд помощи семьям мобилизованных, куда все желающие смогут перечислить средства. Из этого же фонда будут выделяться средства на адресную помощь (например, покупка лекарств, внеплановые медицинские обследования, покупка вещей для детей и т.д.)

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