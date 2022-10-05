Основному боевому танку ВС России Т-90 исполнилось 30 лет

Основной боевой российский танк Т-90 отмечает 30-летний юбилей — 5 октября 1992 года он был принят на вооружение ВС России, сейчас в войска поступает модернизированный Т-90М «Прорыв», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что экспортный вариант Т-90С эксплуатируется в нескольких странах мира и является самым коммерчески успешным танком XXI века. На предприятии уточнили, что заказчиков привлекает надежность, безотказность и долговечность машины, оптимальное соотношение ее цены и качества.

Сообщается, что конструкторы вложили в Т-90 весь опыт испытаний и войсковой эксплуатации его предшественника — танка Т-72. Также Т-90 получил усиленную комбинированную броню в сочетании со встроенной динамической защитой, комплекс управления огнем 1А45Т «Иртыш», прицельно-наблюдательный комплекс командира ПНК-4С. Комплекс управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» увеличил дальность стрельбы до 5 000 м. Впервые в мире на Т-90 установили комплекс оптико-электронного подавления ТШУ-1.

В «Уралвагонзаводе» уточнили, что модернизация танка Т-90 оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М «Прорыв» можно считать новой боевой машиной. На предприятии его называют самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя.

Ранее главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что российские военные впервые применили в боях в ходе спецоперации танк Т-90М «Прорыв-3» с панорамным прицелом.

По словам Салюкова, панорамный прицел позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором. Прицел Т-90М совмещен с дистанционной установкой, поэтому командир экипажа может вести стрельбу по противнику со своего места, вне зависимости от работы оператора-наводчика.