Ситуация в Херсонской области стабилизировалась и находится под контролем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили свое продвижение, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Ситуация под контролем, продвижения ВСУ нет, работают наши военные», — поделился Стремоусов.

Он также рассказал РИА Новости, что «на херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников». По его словам, противника остановили в северной части региона на подготовленных рубежах обороны.