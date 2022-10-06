В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
11 минут назад

Украина притормозила на херсонском фронте

Lenta.ruиещё 3

Ситуация в Херсонской области стабилизировалась и находится под контролем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили свое продвижение, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Ситуация под контролем, продвижения ВСУ нет, работают наши военные», — поделился Стремоусов.

Он также рассказал РИА Новости, что «на херсонском направлении люди стоят насмерть и сдерживают натиск хорошо вооруженных нацистов, в рядах которых много наемников». По его словам, противника остановили в северной части региона на подготовленных рубежах обороны.

Спецназ ВСУ начал готовиться к захвату ЗАЭС

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что спецназ ВСУ при участии британских специалистов готовится к захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, тренировки проходят группы численностью от 100 до 110 человек.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,Владимир Рогов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители