Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Российская армия в регионе проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести удар. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал он.

Он также отметил, что никаких передвижений в настоящее время у ВСУ нет и заверил, что в »Херсон они не зайдут».