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6 минут назад

Стремоусов: ВС РФ проводят перегруппировку в Херсонской области для нанесения удара

Газета.Ru

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Российская армия в регионе проводит перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести удар. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Российские военные проводят перегруппировку в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказала Стремоусов, российские военные проводят маневры в Херсонской области.

«Перегруппировка фронта в нынешних условиях позволяет собраться с силами и нанести уже удар», — сказал он.

По словам замглавы региона, продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь региона было остановлено.

Пушилин заявил об отступлении ВСУ в Артемовске

Он также отметил, что никаких передвижений в настоящее время у ВСУ нет и заверил, что в »Херсон они не зайдут».

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что продвижение Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении остановилось.

Как заявлял временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, ВСУ также вынуждены отступать из Артемовска.

Армия,Кирилл Стремоусов,Денис Пушилин,Верховный суд,
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