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1 час назад

Пушилин: для украинского командования большие потери в частях стали нормой

ТАСС

Большие потери личного состава, которые несут части и подразделения, стали нормой для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: для украинского командования большие потери в частях стали нормой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я бы сказал, что это становится для них нормой. <...> Своих людей они не берегут, просто идут ва-банк, совершая не очень правильные поступки в плане стратегии", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Пушилин добавил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска. Он также заявил, что город Красный Лиман будет освобожден.

Армия,Денис Пушилин,
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