Пушилин: для украинского командования большие потери в частях стали нормой

Большие потери личного состава, которые несут части и подразделения, стали нормой для командования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
"Я бы сказал, что это становится для них нормой. <...> Своих людей они не берегут, просто идут ва-банк, совершая не очень правильные поступки в плане стратегии", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Пушилин добавил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска. Он также заявил, что город Красный Лиман будет освобожден.