Могут ли сотрудники военкомата опечатать квартиру

Сотрудники военкоматов не могут опечатывать квартиры. Согласно публикации на портале «Объясняем.рф», в таком случае граждане вправе обращаться в полицию.

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«Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию», — говорится в сообщении.

Кроме того, если военный комиссар забрал паспорт человека из отделения МФЦ, то его действия считаются незаконными — подобное можно обжаловать через военную прокуратуру.