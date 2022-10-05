Могут ли сотрудники военкомата опечатать квартиру

Сотрудники военкоматов не могут опечатывать квартиры. Согласно публикации на портале «Объясняем.рф», в таком случае граждане вправе обращаться в полицию.
«Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры. В случае опечатывания вашей двери рекомендуем обратиться в полицию», — говорится в сообщении.
Кроме того, если военный комиссар забрал паспорт человека из отделения МФЦ, то его действия считаются незаконными — подобное можно обжаловать через военную прокуратуру.
Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тыс. человек.