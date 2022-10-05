В ходе специальной военной операции уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Боевая установка находилась в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики.
Ранее сообщалось, что в результате ударов Воздушно-космических сил России поражен штаб Воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины.
Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили восемь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике, а в Луганской народной республике были сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».
Также в воздухе уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.