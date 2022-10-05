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45 минут назад

Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1"

Газета.Ru

В ходе специальной военной операции уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая установка находилась в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в результате ударов Воздушно-космических сил России поражен штаб Воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили восемь беспилотников в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике, а в Луганской народной республике были сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».

Также в воздухе уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в Херсонской области.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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