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1 час назад

Пентагон: США считают более целесообразным передавать Украине советские, а не западные танки

Газета.Ru

Соединенные Штаты считают более целесообразной передачу Украине советских, а не западных танков. Об этом заявила заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, слова которой приводит ТАСС.

США определились с передачей Украине танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С точки зрения немедленной поставки и переброски самым простым вариантом являются танки советского образца, которые украинцы уже умеют эксплуатировать и, что еще важнее, умеют их ремонтировать, для них есть запчасти», — пояснила Купер.

По ее словам, одна из проблем с передачей Киеву танков западного образца «заключается в их обслуживании и техническом обеспечении».

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Military Watch Magazine ранее писал, что, несмотря на внушительные объемы поставок оружия на Украину странами Запада, отправка современных танков Leopard II и M1 Abrams кажется все более маловероятной.

По мнению издания, первой причиной является угроза захвата танков российскими войсками, они могут предоставить ценную информацию российским специалистам.

Второй причиной является неудачный опыт применения современных западных танков. Несколько лет назад широко разрекламированные Leopard II и Abrams, поставленные в Турцию и Ирак, понесли потери в боях с террористическими группировками в Ираке и Сирии. Потери этих машин на Украине могли бы окончательно подорвать их репутацию.

Третьей причиной Military Watch Magazine считает стоимость.

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