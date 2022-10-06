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1 час назад

Депутат Гурулев призвал бить по критической инфраструктуре для завершения спецоперации

Газета.Ruиещё 1

Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что для быстрого завершения специальной военной операции на Украине необходимо бить по критически важным объектам, — не спонтанно, но про заранее проработанной схеме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гурулев призвал бить по критической инфраструктуре для завершения СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо все детально просчитать», — выразил мнение депутат.

Ранее Гурулев заявил о пропаже 1,5 млн комплектов формы для мобилизованных.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
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