Гурулев призвал бить по критической инфраструктуре для завершения СВО

Член думского комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что для быстрого завершения специальной военной операции на Украине необходимо бить по критически важным объектам, — не спонтанно, но про заранее проработанной схеме. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо все детально просчитать», — выразил мнение депутат.
Ранее Гурулев заявил о пропаже 1,5 млн комплектов формы для мобилизованных.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.