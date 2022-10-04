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1 час назад

ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области

Деловая газета "Взгляд"

В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

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«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.

Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Берислав на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.

«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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