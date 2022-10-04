ВСУ оказались в огневом мешке в Херсонской области

В Херсонской области сохраняется линия разграничения сторон в районе поселка Дудчаны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Продвинувшиеся украинские военные остаются в огневом мешке, заявил Стремоусов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Дудчаны, о которых все говорят, как раз находятся на линии разграничения», – добавил он.
Стремоусов пояснил, что сейчас находится в городе Берислав на севере региона, от Берислава до Дудчан около 50 километров.
«Да, какая-то часть сел – продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, все стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают», – указал замглавы администрации.