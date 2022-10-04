ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост через Днепр в Херсон. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.

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По данным агентства, ВСУ применили HIMARS в 16:40. Всего украинские военные выпустили шесть ракет по Антоновскому мосту. Три из них удалось сбить, еще три попали в район объекта.

«По предварительной информации пострадавших нет», — отметил представитель экстренных служб Херсона.