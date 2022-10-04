ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост через Днепр в Херсон. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб города.
По данным агентства, ВСУ применили HIMARS в 16:40. Всего украинские военные выпустили шесть ракет по Антоновскому мосту. Три из них удалось сбить, еще три попали в район объекта.
«По предварительной информации пострадавших нет», — отметил представитель экстренных служб Херсона.
Производителем реактивных систем залпового огня HIMARS являются США. За один пуск РСЗО способна запустить шесть ракет. Система имеет высокую точность поражения, поскольку наведение снарядов происходит за счет GPS.