Пригожин объяснил поддержку Кадырова

«Давайте я вам помогу прочитать внимательно мой ответ. Рамзан Кадыров сделал эмоциональное заявление, я, наполненный восторгом, от потока эмоций обычно сдержанного Кадырова заявил: “Рамзан, красавчик, жги!” Что в переводе на русский литературный: “Уважаемый Рамзан Ахматович! Во-первых, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите, пожелать вам здоровья и дальнейшего процветания. А во-вторых, сообщить, что я, читатель российских СМИ, увидев ваше эмоциональное заявление, с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий”», — объяснил бизнесмен.