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29 минут назад

Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов

Lenta.ru

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин объяснил, почему высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего принять «кардинальные меры» после отвода российских военных из Красного Лимана. Его слова приводит пресс-служба «Конкорда» в группе во «ВКонтакте».

Пригожин объяснил поддержку Кадырова
Фото: ТАССТАСС

Пригожин указал, что его слова не следует воспринимать как поддержку Кадырова в критике военного руководства.

«Давайте я вам помогу прочитать внимательно мой ответ. Рамзан Кадыров сделал эмоциональное заявление, я, наполненный восторгом, от потока эмоций обычно сдержанного Кадырова заявил: “Рамзан, красавчик, жги!” Что в переводе на русский литературный: “Уважаемый Рамзан Ахматович! Во-первых, хочу сказать, что вы прекрасно выглядите, пожелать вам здоровья и дальнейшего процветания. А во-вторых, сообщить, что я, читатель российских СМИ, увидев ваше эмоциональное заявление, с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий”», — объяснил бизнесмен.

Пригожин добавил, что не является военным специалистом и не может точно сказать, кто «виновен» в отводе сил из Красного Лимана.

Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана

Предприниматель прокомментировал слова Кадырова после отвода сил из Красного Лимана 1 октября. При этом он отметил, что высказывание «экспрессивно» и не близко ему самому по стилистике.

Перед этим Кадыров заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры» после того, как Вооруженные силы РФ и союзные войска были вынуждены уйти из Красного Лимана.

Армия,Евгений Пригожин,Рамзан Кадыров,
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