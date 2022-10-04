ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооруженные силы Украины ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил источник в экстренных службах города.

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Уточняется, что три ракеты попали по объекту, еще три были сбиты системой противовоздушной обороны.

— Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсон, так в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста, — заявил источник.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, передает РИА Новости.

Недавно украинские военные нанесли ракетный удар по центру Херсона, ракеты попали в гостиницу. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня HIMARS, производимых в Соединенных Штатах. По предварительным данным, погибли два человека.