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34 минуты назад

Росгвардия заявила о предотвращенном теракте на детской площадке в Мелитополе

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили гранату у детской площадки в Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардия предотвратила теракт на детской площадке в Мелитополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату», — сообщили в пресс-службе, уточняя, что взрывоопасный предмет был найден вблизи детской площадки.

По данным ведомства, радиус разлета убойных осколков гранаты составляет порядка 150 метров, устройство было оснащено самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что свидетельствует о «целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта».

«Граната изъята и обезврежена», — добавили в Росгвардии, указывая, что «террористический акт предотвращен, никто не пострадал».

Ранее Росгвардия заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Херсонской области. С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму украинской армии.

Армия,Росгвардия,
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