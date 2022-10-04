Росгвардия предотвратила теракт на детской площадке в Мелитополе

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили гранату у детской площадки в Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату», — сообщили в пресс-службе, уточняя, что взрывоопасный предмет был найден вблизи детской площадки.
По данным ведомства, радиус разлета убойных осколков гранаты составляет порядка 150 метров, устройство было оснащено самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что свидетельствует о «целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта».
«Граната изъята и обезврежена», — добавили в Росгвардии, указывая, что «террористический акт предотвращен, никто не пострадал».
Ранее Росгвардия заявила о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в Херсонской области. С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму украинской армии.