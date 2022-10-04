Росгвардия предотвратила теракт на детской площадке в Мелитополе

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили гранату у детской площадки в Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«Сотрудники Росгвардии обнаружили во дворе дома № 139 на улице Александра Невского ручную оборонительную гранату», — сообщили в пресс-службе, уточняя, что взрывоопасный предмет был найден вблизи детской площадки.

По данным ведомства, радиус разлета убойных осколков гранаты составляет порядка 150 метров, устройство было оснащено самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что свидетельствует о «целенаправленной закладке устройства с целью совершения террористического акта».

«Граната изъята и обезврежена», — добавили в Росгвардии, указывая, что «террористический акт предотвращен, никто не пострадал».