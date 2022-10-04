Подлежит ли категория В частичной мобилизации?

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация, от нее освобождены некоторые категории граждан - в связи с профессией, ситуацией в семье или состоянием здоровья. Подлежат ли люди с категорией годности «В» мобилизации - в материале «Рамблера».
Категория годности - идентификатор в военном билете, дающий краткую информацию о здоровье военнобязанного человека и его годности к службе.
Годен ли человек к службе, определяется в результате медицинского освидетельствования и призывной комиссии. В комиссию входят разные врачи - терапевт, лор, невролог, окулист, стоматолог, хирург и психиатр. Все они проводят осмотр и знакомятся с медицинскими документами военнобязанного.
После всех осмотров врач-глава комиссии определяет итоговую степень годности. Юрист Александр Волков рассказал, что делается это по принципу «наихудшего параметра»: если лор поставил человеку категорию «Г», а другие врачи -«годную» категорию «Б», итоговая категория все равно будет «Г».
Подробный перечень заболеваний доступен в «Расписании болезней».
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мобилизовать могут только находящихся в запасе людей (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет нужные военно-учетные специальности (ВУС). Таким образом, ограниченно годных людей без опыта службы не должны призывать первыми, но запрета на их призыв нет.
На портале правительства Объясняем.рф подчеркивается, что люди с категорией годности «В» получают отсрочку от стандартного, ежегодного призыва, но не от мобилизации.
«В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В», - отмечается в сообщении.
«Московский комсомолец» отмечает, что в случае с мобилизацией категорий «В» многое будет зависеть от наличия у человека боевого опыта, звания и ВУС.
Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов так описывал примерный портрет мобилизованного:
Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко говорил, что граждане с категорией «В» могут быть призваны, но в последнюю очередь.