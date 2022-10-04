Подлежит ли категория В частичной мобилизации?

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация, от нее освобождены некоторые категории граждан - в связи с профессией, ситуацией в семье или состоянием здоровья. Подлежат ли люди с категорией годности «В» мобилизации - в материале «Рамблера».

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Категории годности: какие бывают и что значат

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Категория годности - идентификатор в военном билете, дающий краткую информацию о здоровье военнобязанного человека и его годности к службе.

Всего есть пять категорий годности:

«А» - годен к военной службе;

«Б» - годен с небольшими ограничениями;

«В» - ограниченно годен к военной службе;

«Г» - временно (на короткий срок - до шести месяцев) не годен;

«Д» - к службе не годен

Годен ли человек к службе, определяется в результате медицинского освидетельствования и призывной комиссии. В комиссию входят разные врачи - терапевт, лор, невролог, окулист, стоматолог, хирург и психиатр. Все они проводят осмотр и знакомятся с медицинскими документами военнобязанного.

После всех осмотров врач-глава комиссии определяет итоговую степень годности. Юрист Александр Волков рассказал, что делается это по принципу «наихудшего параметра»: если лор поставил человеку категорию «Г», а другие врачи -«годную» категорию «Б», итоговая категория все равно будет «Г».

Детали категорий:

Категория «А» означает, что никаких препятствий для службы со стороны здоровья нет.

Категория «Б» - незначительные проблемы со здоровьем, с которыми можно служить (хоть и не в любых войсках), к примеру, легкая степень сколиоза.

Категория «В» предназначена для людей с зависимостями и «непризывными» болезнями, но не самыми тяжелыми: близорукостью более шести диоптрий, дальнозоркостью более восьми, язвой и некоторыми проявлениями гастрита, доброкачественными опухолями, заболеваниями щитовидной железы, астмой, хроническим отитом, энурезом и другими.

Категория «Г» - временное полное освобождение от службы, своего рода «отсрочка». К примеру, если человек восстанавливается после операции, сломал ногу или у него болезнь с периодами обострения и ремиссии.

Категория «Д» - для людей с самыми серьезными заболеваниями, их снимают с воинского учета. Речь идет о раке, ВИЧ, серьезных расстройствах эндокринной системы.

Подробный перечень заболеваний доступен в «Расписании болезней».

Категория «В» и частичная мобилизация

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что мобилизовать могут только находящихся в запасе людей (не срочников) и в первую очередь тех, кто уже служил, участвовал в боевых действиях и имеет нужные военно-учетные специальности (ВУС). Таким образом, ограниченно годных людей без опыта службы не должны призывать первыми, но запрета на их призыв нет.

На портале правительства Объясняем.рф подчеркивается, что люди с категорией годности «В» получают отсрочку от стандартного, ежегодного призыва, но не от мобилизации.

«В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями А, Б, В», - отмечается в сообщении.

«Московский комсомолец» отмечает, что в случае с мобилизацией категорий «В» многое будет зависеть от наличия у человека боевого опыта, звания и ВУС.

Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга Ильфат Абзалов так описывал примерный портрет мобилизованного:

гражданин РФ;

пребывает в запасе;

предпочтительно первого разряда (входят солдаты, сержанты и прапорщики до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие - до 50 лет);

полностью годный или годный с небольшими ограничениями (категории «А» и «Б»).