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6 минут назад

Российские силовики ликвидировали украинских диверсантов в Херсонской области

Газета.Ru

Российские силовики уничтожили группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, передает РИА «Новости».

Российские силовики ликвидировали диверсантов в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил источник агентства, двоих диверсантов обнаружили в одном из отдельно стоящих домов, в ходе боя они погибли.

В строении силовики нашли два самодельных взрывных устройства с осколочными элементами. Они приняли решение не извлекать оружие, а уничтожить его на месте накладным зарядом.

Ранее сообщалось, что российские правоохранительные органы задержали в одном из сел Херсонской области участников разведывательно-диверсионной группы Украины. По информации силового ведомства, задержанные собирали данные о передвижении и дислокации российских войск, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне.

В настоящее время продолжается спецоперация РФ на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Армия,Владимир Путин,МВД России,
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