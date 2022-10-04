В Волгоградской области почти 400 человек освободили от частичной мобилизации

Призывные комиссии в Волгоградской области вернули домой 379 ошибочно мобилизованных, в большинстве случаев по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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"На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями совместно с военными комиссариатами из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления несоответствия заявленным Минобороны РФ критериям 379 человек", - приводит пресс-служба слова губернатора Андрея Бочарова.

Уточняется, что в 58,8% случаев причиной возврата стало состояние здоровья. Среди других причин - семейные обстоятельства, несоответствие военно-учетных специальностей установленным критериям, отсутствие опыта военной службы, несоответствие по возрасту. Губернатор добавил, что в регионе выявлен низкий уровень взаимодействия военных комиссариатов, призывных комиссий с местными предприятиями и организациями. В настоящее время по выявленным нарушениям проводятся проверки, будет дана правовая оценка действий должностных лиц.

Ранее пресс-служба администрации области сообщала об освобождении от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов троих жителей региона, один из которых - отец четверых детей.