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1 час назад

ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ ракетным ударом на лисичанском направлении

ТАСС

ВС РФ нанесли ракетный удар по живой силе и технике противника в районе Григоровки, уничтожено до 90 украинских военных на лисичанском направлении. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ на лисичанском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин",- заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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