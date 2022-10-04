ВС РФ уничтожили до 90 военных ВСУ на лисичанском направлении

ВС РФ нанесли ракетный удар по живой силе и технике противника в районе Григоровки, уничтожено до 90 украинских военных на лисичанском направлении. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин",- заявил Конашенков.