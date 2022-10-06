Минобороны России: союзные силы освободили Зайцево в ДНР

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков по ходу брифинга заявил, что союзные силы в результате наступательных действий на Артемовском направлении освободили населенный пункт Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Отмечается , что на этом направлении было ликвидировано более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад украинской армии, а также три боевые машины пехоты.

В ведомстве также рассказали, что в районе населенного пункта Новый Комар ДНР Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 60-ти украинских солдат 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, два танка и пять единиц автомобильной техники. В районах населенных пунктов Великое Артаково в Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница в Херсонской области российская армия уничтожила три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах», — рассказали в российском Минобороны.