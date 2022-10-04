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1 час назад

Шойгу назвал число прибывших в ВС РФ мобилизованных

Алиса Селезнёва

В Вооруженные силы России прибыло уже более 200 тыс. мобилизованных. Они будут направляться в районы проведения специальной военной операции только после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом заявил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируется 300 тыс. человек.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании отметил, что ведется обучение мобилизованных, также поручено обеспечить их всем необходимым и назначить на воинские должности.

«На сегодня в Вооруженные силы прибыло свыше 200 тысяч человек. <...> Обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах», - пояснил он.

При этом министр обороны подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации будут направлять в районы проведения специальной военной операции только после соответствующей подготовки, пишет ТАСС.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после боевого слаживания», - заявил Шойгу.

Он также потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом провести с мобилизованными дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом «в целях скорейшей адаптации новобранцев».

«Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции», - подчеркнул министр.

Мобилизованные приступят к контролю освобожденных территорий после слаживания

Российская специальная операция ведется на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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