Литва закупит у Польши дронов-камикадзе Warmate для ВСУ

Министерство обороны Литвы подписало контракт с польской компанией WB Group на приобретение барражирующих боеприпасов Warmate для ВСУ, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

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«По заявлению заместителя министра национальной обороны Вилюса Семешка, в Польше будут приобретены два комплекта Warmate, включая пусковые установки и 37 барражирующих боеприпасов», — пишет ЦАМТО.

Отмечается, что Минобороны Литвы выступило посредником в покупке боеприпасов на деньги, собранные гражданами страны. Для приобретения Warmate будут использованы средства, собранные в ходе организованной литовским журналистом Андрюсом Тапинасом краудфандинговой кампании. В рамках инициативы Legion of Boom было собрано более 2 млн. евро. На закупку барражирующих боеприпасов уйдет половина из этих средств. Оставшаяся сумма будет направлена на покупку барражирующих боеприпасов UJ-23 Topaz производства украинской УкрДжет.

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев приобрел почти тысячу беспилотников.

До этого Федоров заявил, что ВСУ получили первые 20 ударных беспилотников Warmate.

Согласно ему, менее чем за неделю при помощи банка monobank на «Армию дронов» для ВСУ было собрано 64 млн гривен (1,7 млн долларов) — на эти деньги были куплены 40 БПЛА Warmate, используемые странами-членами НАТО.

По словам вице-премьера, первая половина партии беспилотников уже была передана на фронт, а вторая половина будет доставлена на передовую в течение сентября.